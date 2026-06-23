Les Estivales de l’Orgue Marmoutier dimanche 5 juillet 2026.

Marmoutier

Les Estivales de l’Orgue

8 Place du Général de Gaulle Marmoutier Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26

Découvrez ce célèbre orgue Silbermann, mis à l’honneur tout l’été avec un programme de concerts de musique classique !

Rdv tous les dimanches à 17h ! .

8 Place du Général de Gaulle Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr

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English :

L’événement Les Estivales de l’Orgue Marmoutier a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région