Les Estivales de l’Orgue Marmoutier
Les Estivales de l’Orgue Marmoutier dimanche 5 juillet 2026.
Marmoutier
Les Estivales de l’Orgue
8 Place du Général de Gaulle Marmoutier Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26
Découvrez ce célèbre orgue Silbermann, mis à l’honneur tout l’été avec un programme de concerts de musique classique !
Rdv tous les dimanches à 17h ! .
8 Place du Général de Gaulle Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr
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English :
L’événement Les Estivales de l’Orgue Marmoutier a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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