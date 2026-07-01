Les Estivales de l’Orgue : visite de l’église Saint Paul et de son orgue, Eglise Saint-Paul, Rennes
vendredi 28 août 2026 · Eglise Saint-Paul · Rennes
Informations pratiques
Les Estivales de l’Orgue : visite de l’église Saint Paul et de son orgue Vendredi 28 août, 16h00 Eglise Saint-Paul Ille-et-Vilaine
Entrée libre, inscription conseillée à l’Office de Tourisme ou ici : billetterie-rennes.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T16:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T16:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00
30 ans, ça se fête ! Et si possible au plus près du public !
Tout au lond du mois d’août, à 16h00, les vendredis précédant les concerts du dimanche, une visite de l’église et de l’orgue est organisée en partenariat avec Destination Rennes – Office de Tourisme.
Vous êtes fidèles et nombreux depuis tant d’années aux Estivales de l’orgue que nous avons souhaité en 2026 une programmation qui va à votre rencontre : concerts de plain-pied auprès de l’orgue, moment musical à l’heure du marché, apéro-concerts durant toute une semaine en début de soirée… Les artistes invités sont pour certains certains des compagnons de route depuis le début des Estivales et pour d’autres de jeunes interprètes qui n’étaient pas encore nées au démarrage de l’aventure. L’orgue a de l’avenir. Joyeux anniversaire !
Visite de l’église avec les guides de l’office de tourisme et découverte de l’orgue avec les organistes locaux.
Réservation conseillée : billetterie-rennes.com
Eglise Saint-Paul 35 Rue de Brest, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne http://billetterie-rennes.com
Les Estivales de l’Orgue ont 30 ans, Happy birthday !
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