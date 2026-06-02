Les Estivales de musique sacrée concert Les Goupils Sound of silence Cathédrale Notre-Dame Coutances
Les Estivales de musique sacrée concert Les Goupils Sound of silence Cathédrale Notre-Dame Coutances jeudi 23 juillet 2026.
Coutances
Les Estivales de musique sacrée concert Les Goupils Sound of silence
Cathédrale Notre-Dame 1 Rue du Puits Notre-Dame Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Musique au cœur de l’été Les Estivales de musique sacrée, concert Les Goupils Sound of silence à la cathédrale de Coutances. .
Cathédrale Notre-Dame 1 Rue du Puits Notre-Dame Coutances 50200 Manche Normandie
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English : Les Estivales de musique sacrée concert Les Goupils Sound of silence
L’événement Les Estivales de musique sacrée concert Les Goupils Sound of silence Coutances a été mis à jour le 2026-06-02 par Coutances Tourisme
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