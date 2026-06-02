Les Estivales de musique sacrée concert Les Goupils Sound of silence Cathédrale Notre-Dame Coutances

Coutances

Les Estivales de musique sacrée concert Les Goupils Sound of silence

Cathédrale Notre-Dame 1 Rue du Puits Notre-Dame Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Musique au cœur de l’été Les Estivales de musique sacrée, concert Les Goupils Sound of silence à la cathédrale de Coutances. .

Cathédrale Notre-Dame 1 Rue du Puits Notre-Dame Coutances 50200 Manche Normandie

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English : Les Estivales de musique sacrée concert Les Goupils Sound of silence

L’événement Les Estivales de musique sacrée concert Les Goupils Sound of silence Coutances a été mis à jour le 2026-06-02 par Coutances Tourisme