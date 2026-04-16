Les Estivales de Savigny Savigny-sur-Aisne

Savigny-sur-Aisne

Les Estivales de Savigny

Rue des écoles Savigny-sur-Aisne Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Les Estivales de Savigny vous proposent Un Marché Artisanal Dans un espace clos de plus 1500 M² d’expositions répartis dans une impasse, une salle polyvalente, une salle intergénérationnelle, une cours d’école et un terrain communal, c’est un quarantaine d’exposants qui viennent à la rencontre de leur public.Peintres, photographes, écrivains, créateurs, producteurs, … Ils sont tous là pour vous faire découvrir leur travail et leur passion.Mais pas que:Tout au long de la journée, des animations, gratuites, égaillent votre déambulation.* Expo de voitures anciennes , buvette* de 11h à 12h 30 pièce de théâtre pour enfant* toute l’après-midi déambulation musicales avec le Bal à Jojo* de 15h à 18h concert SAM PLAY (15h 18h),* 14h 16 h stand de maquillage et de tatouages éphémères* horaires à voir sur place Atelier Origami , Démonstration broderie Repas du midi jambon cuit à la broche.Pour tout public et gratuit à ne pas manquer !Org. Savigny Loisirs

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Rue des écoles Savigny-sur-Aisne 08400 Ardennes Grand Est +33 7 71 88 60 27 Franckmaillard08@orange.fr

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English :

Les Estivales de Savigny offers:A craft market In an enclosed area of over 1500 M² of exhibition space, spread over a cul-de-sac, a multi-purpose hall, an intergenerational hall, a schoolyard and a communal field, some forty exhibitors come to meet their public.Painters, photographers, writers, designers, producers, … They’re all here to let you discover their work and their passion. But that’s not all: Throughout the day, free entertainment will brighten up your stroll.* Antique car show, refreshment bar* from 11 am to 12:30 pm: children’s play* all afternoon: musical strolls with Bal à Jojo* from 3 pm to 6 pm: SAM PLAY concert (3 pm to 6 pm),* 2 pm to 4 pm: make-up and ephemeral tattoo stand* schedules to be seen on site: Origami workshop, embroidery demonstration Lunch: ham cooked on a spit.for all ages and free of charge: not to be missed! Org. Savigny Loisirs

L’événement Les Estivales de Savigny Savigny-sur-Aisne a été mis à jour le 2026-04-10 par Ardennes Tourisme