Les poissons de nos rivières

Savigny-sur-Aisne Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez découvrir quelques-uns des principaux poissons présents dans la rivière Aisne. Animation gratuite inscription obligatoire Sortie animée par la Fédération de Pêche des Ardennes Le lieu du rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription. Organisée par la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise Avec le financement de l’Union Européenne (réseau Natura 2000) et de la Région Grand Est

Savigny-sur-Aisne 08400 Ardennes Grand Est +33 6 37 73 33 18 natura2000@argonne-ardennaise.fr

English :

Come and discover some of the main fish found in the Aisne river. The meeting place will be communicated upon registration. Organized by Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise With funding from the European Union (Natura 2000 network) and Région Grand Est

L’événement Les poissons de nos rivières Savigny-sur-Aisne a été mis à jour le 2026-03-05 par Ardennes Tourisme