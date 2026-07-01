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AGENDA · Seloncourt

LES ESTIVALES DE STUDIO 3 DANSE &FITNESS Place Ambroise Croizat Seloncourt

lundi 20 juillet 2026 · Place Ambroise Croizat · Seloncourt

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Place Ambroise Croizat
Adresse
Bâtiment de la Fonderie 2ème étage, Salle Louis Bonnot
Ville
25230 Seloncourt
Département
Doubs
Tarif

Seloncourt

LES ESTIVALES DE STUDIO 3 DANSE &FITNESS

Place Ambroise Croizat Bâtiment de la Fonderie 2ème étage, Salle Louis Bonnot Seloncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-20

LES ESTIVALES DE STUDIO 3 DANSE & FITNESS SELONCOURT Cette année encore, STUDIO 3 BOUGE L’ÉTÉ !
Du Lundi 20 au Vendredi 24 Juillet, de 19 h à 21 h, 10 ateliers de danse et fitness, pour essayer, sans s’engager, de nouvelles disciplines ou, plus simplement, pour continuer à bouger pendant l’été !
LUNDI 20 19 h 20 h PILATES / 20 h 21 h MODERN JAZZ
MARDI 21 19 h 20 h STRETCHING / 20 h 21 h HEELS
MERCREDI 22 19 h 20 h PILATES / 20 h 21 h BOLLYWOOD
JEUDI 23 19 h 20 h STRETCHING / 20 h 21 h LADY
VENDREDI 24 19 h 20 h PILATES / 20 h 21 h RAGGA
ATELIERS OUVERTS À TOUS
10,00 € L’ATELIER
3 ATELIERS SUIVIS, 1 OFFERT !
INSCRIPTIONS jusqu’au VENDREDI 17 JUILLET
Renseignements & Inscriptions studio3seloncourt@gmail.com   .

Place Ambroise Croizat Bâtiment de la Fonderie 2ème étage, Salle Louis Bonnot Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 88 01 73  studio3seloncourt@gmail.com

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English : LES ESTIVALES DE STUDIO 3 DANSE &FITNESS

L’événement LES ESTIVALES DE STUDIO 3 DANSE &FITNESS Seloncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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