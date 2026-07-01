LES ESTIVALES DE STUDIO 3 DANSE &FITNESS Place Ambroise Croizat Seloncourt

Informations pratiques

Seloncourt

LES ESTIVALES DE STUDIO 3 DANSE &FITNESS

Place Ambroise Croizat Bâtiment de la Fonderie 2ème étage, Salle Louis Bonnot Seloncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-20

LES ESTIVALES DE STUDIO 3 DANSE & FITNESS SELONCOURT Cette année encore, STUDIO 3 BOUGE L’ÉTÉ !

Du Lundi 20 au Vendredi 24 Juillet, de 19 h à 21 h, 10 ateliers de danse et fitness, pour essayer, sans s’engager, de nouvelles disciplines ou, plus simplement, pour continuer à bouger pendant l’été !

LUNDI 20 19 h 20 h PILATES / 20 h 21 h MODERN JAZZ

MARDI 21 19 h 20 h STRETCHING / 20 h 21 h HEELS

MERCREDI 22 19 h 20 h PILATES / 20 h 21 h BOLLYWOOD

JEUDI 23 19 h 20 h STRETCHING / 20 h 21 h LADY

VENDREDI 24 19 h 20 h PILATES / 20 h 21 h RAGGA

ATELIERS OUVERTS À TOUS

10,00 € L’ATELIER

3 ATELIERS SUIVIS, 1 OFFERT !

INSCRIPTIONS jusqu’au VENDREDI 17 JUILLET

Renseignements & Inscriptions studio3seloncourt@gmail.com .

Place Ambroise Croizat Bâtiment de la Fonderie 2ème étage, Salle Louis Bonnot Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 88 01 73 studio3seloncourt@gmail.com

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English : LES ESTIVALES DE STUDIO 3 DANSE &FITNESS

L’événement LES ESTIVALES DE STUDIO 3 DANSE &FITNESS Seloncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD