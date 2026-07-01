LES ESTIVALES DE STUDIO 3 DANSE &FITNESS Place Ambroise Croizat Seloncourt
lundi 20 juillet 2026 · Place Ambroise Croizat · Seloncourt
Informations pratiques
Seloncourt
LES ESTIVALES DE STUDIO 3 DANSE &FITNESS
Place Ambroise Croizat Bâtiment de la Fonderie 2ème étage, Salle Louis Bonnot Seloncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-20
LES ESTIVALES DE STUDIO 3 DANSE & FITNESS SELONCOURT Cette année encore, STUDIO 3 BOUGE L’ÉTÉ !
Du Lundi 20 au Vendredi 24 Juillet, de 19 h à 21 h, 10 ateliers de danse et fitness, pour essayer, sans s’engager, de nouvelles disciplines ou, plus simplement, pour continuer à bouger pendant l’été !
LUNDI 20 19 h 20 h PILATES / 20 h 21 h MODERN JAZZ
MARDI 21 19 h 20 h STRETCHING / 20 h 21 h HEELS
MERCREDI 22 19 h 20 h PILATES / 20 h 21 h BOLLYWOOD
JEUDI 23 19 h 20 h STRETCHING / 20 h 21 h LADY
VENDREDI 24 19 h 20 h PILATES / 20 h 21 h RAGGA
ATELIERS OUVERTS À TOUS
10,00 € L’ATELIER
3 ATELIERS SUIVIS, 1 OFFERT !
INSCRIPTIONS jusqu’au VENDREDI 17 JUILLET
Renseignements & Inscriptions studio3seloncourt@gmail.com .
Place Ambroise Croizat Bâtiment de la Fonderie 2ème étage, Salle Louis Bonnot Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 88 01 73 studio3seloncourt@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES ESTIVALES DE STUDIO 3 DANSE &FITNESS
L’événement LES ESTIVALES DE STUDIO 3 DANSE &FITNESS Seloncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
À voir aussi à Seloncourt (Doubs)
- Les 3 Temps du Swing Seloncourt 16 juillet 2026
- Bourse aux jouets Seloncourt 17 octobre 2026