Informations pratiques

Frontignan

LES ESTIVALES DE THAU À FRONTIGNAN

Frontignan Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Dans une ambiance festive, venez déguster les produits du terroir, entre amis ou en famille.

Venez participer aux Estivales, des soirées découvertes de vins et produits du terroir. Différents exposants se feront un plaisir de vous présenter leurs spécialités et produits du terroir. Retrouvez tielles, coquillages, gâteaux, chocolats, glaces … Dans une ambiance musicale. Entrée Libre .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 48

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English : LES ESTIVALES DE THAU À FRONTIGNAN

Come and enjoy local produce in a festive atmosphere, with friends or family.

L’événement LES ESTIVALES DE THAU À FRONTIGNAN Frontignan a été mis à jour le 2026-07-03 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE