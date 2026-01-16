Les Estivales de Tunvezh Musique classique Kérity Penmarch
Les Estivales de Tunvezh Musique classique Kérity Penmarch dimanche 9 août 2026.
Concert de musique classique musique de chambre
Clotilde Lacroix (violoncelle), Flore Merlin (piano), Aliénor Feix (mezzo-soprano).
Programme voyage musical, pièces baroques, romantiques et contemporaines. (Monteverdi, Purcell, Vivaldi, Brahms, Macken).
Organisation et au profit de l’association Tunvezh pour la sauvegarde et la restauration de l’église Sainte-Thumette à Kérity. .
Kérity Eglise Ste Thumette Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 37 58 66 73
