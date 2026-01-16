Les Estivales de Tunvezh Musique classique Kérity Penmarch

Les Estivales de Tunvezh Musique classique

Kérity Eglise Ste Thumette Penmarch Finistère

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Concert de musique classique.

Récital piano-violon. Shiho Narushima (piano), François Pineau-Benois (violon).

Programme Beethoven, Kreisler, Franck, Cécile Chaminade.

Organisation et au profit de l’association Tunvezh pour la sauvegarde et la restauration de l’église Sainte-Thumette à Kérity. .

Kérity Eglise Ste Thumette Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 37 58 66 73

L’événement Les Estivales de Tunvezh Musique classique Penmarch a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Destination Pays Bigouden