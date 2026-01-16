Les Estivales de Tunvezh Musique classique Kérity Penmarch

Les Estivales de Tunvezh Musique classique

Kérity Eglise Ste Thumette Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Concert de musique classique.

Gaspard Dehaene (piano), Raphaël Sévère (clarinette), Paul Zientara (violon alto).

Programme Mozart, Schumann, Bruch.

Organisation et au profit de l’association Tunvezh pour la sauvegarde et la restauration de l’église Sainte-Thumette à Kérity. .

Kérity Eglise Ste Thumette Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 37 58 66 73

