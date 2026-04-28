Les Estivales | Déportivo en concert Quai Salvette Bergerac
Les Estivales | Déportivo en concert Quai Salvette Bergerac samedi 8 août 2026.
Bergerac
Les Estivales | Déportivo en concert
Quai Salvette Port de Bergerac Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Dēportivo est un groupe de rock indépendant français, originaire de Bois-d’Arcy, dans les Yvelines.
Venez déguster de bons burgers avec l’opération Croc24 des Jeunes Agriculteurs de la Dordogne, avant d’assister au concert!
Concert gratuit Place du Port à Bergerac .
Quai Salvette Port de Bergerac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66
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English : Les Estivales | Déportivo en concert
L’événement Les Estivales | Déportivo en concert Bergerac a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides