Les Estivales du Patrimoine 2026 La Vieille Donneterie Le Chevalier Brayard CIE TAPROBANE

La Vieille Donneterie Neuillé-Pont-Pierre Indre-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Cet été, venez vivre une expérience unique pour cette 8ème édition des Estivales du Patrimoine. Un rendez-vous annuel exceptionnel, permettant de découvrir le riche patrimoine historique de la Gâtine Tourangelle.

De juin à fin août, 7 sites d’exception vous ouvrent leurs portes.

La Vieille Donneterie est une seigneurerie composée d’un logis flanqué de quatre tours (pigeonnier, chapelle, four à pain…) aux angles d’une enceinte fortifiée du XVIIe dont le premier propriétaire fut Hector Le Breton, natif de Neuillé-Pont-Pierre Roi d’armes sous Louis XIII.

Taprobane tire son nom d’une légende médiévale évoquant une île lointaine et mystérieuse, aux confins du monde, peuplée d’êtres capables de défier le temps et les éléments. Dans Le Chevalier Brayard, Mélissandre, intendante aussi redoutable qu’efficace, et Jean, jeune écuyer enthousiaste mais maladroit, partent à la recherche de leur seigneur… introuvable. 17 .

La Vieille Donneterie Neuillé-Pont-Pierre 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 83 87 tourisme2@gatine-racan.fr

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English :

Come and enjoy a unique experience this summer at the 8th Estivales du Patrimoine. This annual event is an exceptional opportunity to discover the rich historical heritage of the Gâtine Tourangelle region.

From June to the end of August, 7 exceptional sites open their doors to you.

L’événement Les Estivales du Patrimoine 2026 La Vieille Donneterie Le Chevalier Brayard CIE TAPROBANE Neuillé-Pont-Pierre a été mis à jour le 2026-03-19 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan