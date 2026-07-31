Informations pratiques

Neuillé-Pont-Pierre

Neuill’ Olympiques

Gymnase Marine Cottereau Neuillé-Pont-Pierre Indre-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 08:00:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12

30 .

Gymnase Marine Cottereau Neuillé-Pont-Pierre 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 22 12 05 61 lanoviliacienne@gmail.com

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English :

L’événement Neuill’ Olympiques Neuillé-Pont-Pierre a été mis à jour le 2026-07-31 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan