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AGENDA · Neuillé-Pont-Pierre

Neuill’ Olympiques Neuillé-Pont-Pierre

samedi 12 septembre 2026 · Neuillé-Pont-Pierre

Neuill’ Olympiques Neuillé-Pont-Pierre

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Gymnase Marine Cottereau
Ville
37360 Neuillé-Pont-Pierre
Département
Indre-et-Loire
Tarif
30 30 30 30 Tarif de base plein tarif

Neuillé-Pont-Pierre

Neuill’ Olympiques

Gymnase Marine Cottereau Neuillé-Pont-Pierre Indre-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
30
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :
2026-09-12

30  .

Gymnase Marine Cottereau Neuillé-Pont-Pierre 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 22 12 05 61  lanoviliacienne@gmail.com

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English :

L’événement Neuill’ Olympiques Neuillé-Pont-Pierre a été mis à jour le 2026-07-31 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan

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