AGENDA · Neuillé-Pont-Pierre
Neuill’ Olympiques Neuillé-Pont-Pierre
samedi 12 septembre 2026 · Neuillé-Pont-Pierre
Informations pratiques
Neuillé-Pont-Pierre
Neuill’ Olympiques
Gymnase Marine Cottereau Neuillé-Pont-Pierre Indre-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-09-12 22:00:00
Date(s) :
2026-09-12
30 .
Gymnase Marine Cottereau Neuillé-Pont-Pierre 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 22 12 05 61 lanoviliacienne@gmail.com
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English :
L’événement Neuill’ Olympiques Neuillé-Pont-Pierre a été mis à jour le 2026-07-31 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan