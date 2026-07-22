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AGENDA · Villers-Bocage

Les Estivales du Pré-Bocage Petite Histoire au Hasard, à Aunay-sur-Odon Villers-Bocage

mercredi 5 août 2026 · Villers-Bocage

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Place Marechal Leclerc
Ville
14310 Villers-Bocage
Département
Calvados
Tarif

Villers-Bocage

Les Estivales du Pré-Bocage Petite Histoire au Hasard, à Aunay-sur-Odon

Place Marechal Leclerc Villers-Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 11:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Il écoute, compose et réfléchit, elle s’emmêle et rebondit. Ses cordes à lui vibrent en musique, sa corde à elle, est dynamique.
Il écoute, compose et réfléchit, elle s’emmêle et rebondit. Ses cordes à lui vibrent en musique, sa corde à elle, est dynamique.   .

Place Marechal Leclerc Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48 

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English : Les Estivales du Pré-Bocage Petite Histoire au Hasard, à Aunay-sur-Odon

He listens, composes and reflects; she gets tangled up and bounces back. His strings vibrate with music; hers are full of energy.

L’événement Les Estivales du Pré-Bocage Petite Histoire au Hasard, à Aunay-sur-Odon Villers-Bocage a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

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