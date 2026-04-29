Les Estivales | Feu d’artifice du 14 juillet Quai Salvette Bergerac
Les Estivales | Feu d’artifice du 14 juillet Quai Salvette Bergerac mercredi 15 juillet 2026.
Bergerac
Les Estivales | Feu d’artifice du 14 juillet
Quai Salvette Port de Bergerac Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 22:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet sera tiré une fois la nuit tombée depuis le Port de Bergerac.
Ne manquez pas la course aux petits canards qui prendra place à 21h, ainsi que le Bal des Pompiers qui animera les Quais en suivant. .
Quai Salvette Port de Bergerac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66
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English : Les Estivales | Feu d’artifice du 14 juillet
L’événement Les Estivales | Feu d’artifice du 14 juillet Bergerac a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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