Les Estivales | Feu d’artifice du 14 juillet Quai Salvette Bergerac

Bergerac

Les Estivales | Feu d’artifice du 14 juillet

Quai Salvette Port de Bergerac Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 22:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet sera tiré une fois la nuit tombée depuis le Port de Bergerac.

Ne manquez pas la course aux petits canards qui prendra place à 21h, ainsi que le Bal des Pompiers qui animera les Quais en suivant. .

Quai Salvette Port de Bergerac Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66

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English : Les Estivales | Feu d’artifice du 14 juillet

L’événement Les Estivales | Feu d’artifice du 14 juillet Bergerac a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides