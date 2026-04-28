Les Estivales | HYL en concert Jardin de l’Hôtel de Ville Bergerac

Bergerac

Les Estivales | HYL en concert

Jardin de l’Hôtel de Ville 21 Rue Neuve d’Argenson Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22 22:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Venez découvrir l’artiste HYL, et son univers rap nouvelle vague, pop-électro, à mi-chemin entre l’insouciance et la prise de conscience.

Après quelques succès freestyles entre 2017 et 2018, c’est en avril 2019 que l’aventure du toulousain prends plus de corps. L’artiste se dit rappeur de chansons, il sort d’ailleurs vainqueur du Prix Nougaro (événement local qui a notamment propulsé le duo Bigflo et Oli et avec qui il a partagé la scène).

Concert gratuit le mercredi 22 juillet à 21h au Jardin de l’hôtel de Ville .

Jardin de l’Hôtel de Ville 21 Rue Neuve d’Argenson Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66

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English : Les Estivales | HYL en concert

L’événement Les Estivales | HYL en concert Bergerac a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides