Les Estivales | Le TROC présente Tartuffe Parking de la Mairie de Bergerac Bergerac
Les Estivales | Le TROC présente Tartuffe Parking de la Mairie de Bergerac Bergerac vendredi 24 juillet 2026.
Bergerac
Les Estivales | Le TROC présente Tartuffe
Parking de la Mairie de Bergerac 19 Rue Neuve d’Argenson Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24 22:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Retrouvez cette année encore le Théâtre du Roi de Cœur cet été avec une représentation unique de Tartuffe !
Dans cette comédie enlevée et souvent cocasse, Molière s’attache à corriger les hommes en les divertissant . Si le propos demeure ambitieux, la pertinence et la drôlerie du texte sont toujours d’actualité.
Gratuit, sans réservation mais places limitées .
Parking de la Mairie de Bergerac 19 Rue Neuve d’Argenson Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66
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English : Les Estivales | Le TROC présente Tartuffe
L’événement Les Estivales | Le TROC présente Tartuffe Bergerac a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides