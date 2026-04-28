Les Estivales | Le TROC présente Tartuffe Parking de la Mairie de Bergerac Bergerac

Bergerac

Les Estivales | Le TROC présente Tartuffe

Parking de la Mairie de Bergerac 19 Rue Neuve d’Argenson Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24 22:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Retrouvez cette année encore le Théâtre du Roi de Cœur cet été avec une représentation unique de Tartuffe !

Dans cette comédie enlevée et souvent cocasse, Molière s’attache à corriger les hommes en les divertissant . Si le propos demeure ambitieux, la pertinence et la drôlerie du texte sont toujours d’actualité.

Gratuit, sans réservation mais places limitées .

Parking de la Mairie de Bergerac 19 Rue Neuve d’Argenson Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66

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English : Les Estivales | Le TROC présente Tartuffe

L’événement Les Estivales | Le TROC présente Tartuffe Bergerac a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides