Les Estivales Qi Gong Rochefort-sur-Loire Route de Savennières Rochefort-sur-Loire

Informations pratiques

Rochefort-sur-Loire

Les Estivales Qi Gong Rochefort-sur-Loire

Route de Savennières Camping Les Plages de Loire Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:15:00

fin : 2026-07-22 11:15:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-22 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-11

Pour un été en forme, pratiquez le Qi Gong avec Claudine

Gymnastique Chinoise énergétique contribuant à l’ équilibre entre le Yin et le Yang, du corps et de l’esprit. Pour tous, novices et confirmés. Enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’un adulte. Réservez votre séance au moins avant 1h .

Route de Savennières Camping Les Plages de Loire Rochefort-sur-Loire 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 74 91 35

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English :

For a healthy %E9t%E9, practice Qi Gong with Claudine

L’événement Les Estivales Qi Gong Rochefort-sur-Loire Rochefort-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages