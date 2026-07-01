Informations pratiques

Rochefort-sur-Loire

OFFANGE ROCK FESTIVAL

Hippodrome du Val Fleuri Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29 01:30:00

Date(s) :

2026-08-29

2ème édition d’O’FFANGE ROCK FESTIVAL, festival en plein air à la programmation entièrement consacrée au rock, genre musical multigénérationnel.

Le groupe angevin des Vilains Clowns ouvrira le festival, le son pub irlandais des Lucky Trolls , le son de l’école australienne d’ACDC avec les Overdrivers, le rock engagé des No One Is Innocent , le rock ska festif des Los Tres Puntos et en cloture le rock garage des Dynamite Shakers

Bar et restauration sur place ( restauration associative et espace food trucks ).

Espace artisanal espace VIP

Billetterie en ligne sur Wilout .

Hippodrome du Val Fleuri Rochefort-sur-Loire 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.offangefestival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 2nd edition of the O’FFANGE ROCK FESTIVAL, an outdoor festival with a lineup entirely dedicated to rock, a musical genre that appeals to all generations.

L’événement OFFANGE ROCK FESTIVAL Rochefort-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages