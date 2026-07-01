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AGENDA · Rochefort-sur-Loire

OFFANGE ROCK FESTIVAL Rochefort-sur-Loire

samedi 29 août 2026 · Rochefort-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Hippodrome du Val Fleuri
Ville
49190 Rochefort-sur-Loire
Département
Maine-et-Loire
Tarif
30

Rochefort-sur-Loire

OFFANGE ROCK FESTIVAL

Hippodrome du Val Fleuri Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29 01:30:00

Date(s) :
2026-08-29

2ème édition d’O’FFANGE ROCK FESTIVAL, festival en plein air à la programmation entièrement consacrée au rock, genre musical multigénérationnel.
Le groupe angevin des Vilains Clowns ouvrira le festival, le son pub irlandais des Lucky Trolls , le son de l’école australienne d’ACDC avec les Overdrivers, le rock engagé des No One Is Innocent , le rock ska festif des Los Tres Puntos et en cloture le rock garage des Dynamite Shakers
Bar et restauration sur place ( restauration associative et espace food trucks ).
Espace artisanal espace VIP

Billetterie en ligne sur Wilout   .

Hippodrome du Val Fleuri Rochefort-sur-Loire 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire   https://www.offangefestival.fr

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English :

The 2nd edition of the O’FFANGE ROCK FESTIVAL, an outdoor festival with a lineup entirely dedicated to rock, a musical genre that appeals to all generations.

L’événement OFFANGE ROCK FESTIVAL Rochefort-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

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