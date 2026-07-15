VILLAGES EN SCENE DARK Cie Bruital Rue des moines Rochefort-sur-Loire
samedi 1 mai 2027 · Rue des moines · Rochefort-sur-Loire
Informations pratiques
Rochefort-sur-Loire
VILLAGES EN SCENE DARK Cie Bruital
Rue des moines En extérieur Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-01 20:30:00
fin : 2027-05-01
Date(s) :
2027-05-01
Mime bruité et lipsync
Plus Dark que jamais, Jeanne renaît de ses cendres dans cette nouvelle
création de la Bruital Compagnie qui nous entraîne au cœur d’un Moyen
Âge violent et caricatural, entre la parodie et le film épique.
Le mime bruité et le lipsync* s’entremêlent pour donner corps à de
multiples personnages tous plus fêlés les uns que les autres, évoluant
autour d’une Jeanne qui se révèle être, probablement, la moins folle de
tous…
La Bruital Cie est de retour à Villages en Scène avec son humour et son
savoir-faire, et nous nous réjouissons de les retrouver sur scène ! Car
celles et ceux qui auront eu la chance de découvrir Wanted il y a deux ans
pourront vous le confirmer la performance de synchronisation du mime,
des paroles et des bruitages de ces deux artistes est tout bonnement
hallucinante.
Écriture et mise en scène Anne Bouchard, Lorraine Brochet, Barnabé Gautier et Rémy Vachet Jeu
Barnabé Gautier et Lorraine Brochet Direction d’acteur Anne Bouchard, Rémy Vachet Création
sonore Thibault Le Marec Regard extérieur Emmanuel Gil Costumes Alice Boulouin Construction
décor Rémi Athonady Effets flamme Rémy Vachet sous la supervision de Nicolas Granet Chargée
de production, administration et diffusion Elise Wiart Technique Avec en alternance Thibault
Le Marec, Guillaume Souque ou Stanley Simonson Remerciements Jérôme Colloud, François
Guillemette, Arthur Chavaudret, Gaëlle Amour
*synchronisation du mouvement des lèvres d’une personne avec des paroles prononcées
par une autre. Du playback quoi.
Tout public, à partir de 10 ans
Gratuit, sans réservation
Durée 1h
Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026
Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)
>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026
Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .
Rue des moines En extérieur Rochefort-sur-Loire 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr
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English :
Sound effects and lip-syncing
L’événement VILLAGES EN SCENE DARK Cie Bruital Rochefort-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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