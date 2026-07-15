VILLAGES EN SCENE DARK Cie Bruital Rue des moines Rochefort-sur-Loire

Informations pratiques

Rochefort-sur-Loire

VILLAGES EN SCENE DARK Cie Bruital

Rue des moines En extérieur Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-01 20:30:00

fin : 2027-05-01

Date(s) :

2027-05-01

Mime bruité et lipsync

Plus Dark que jamais, Jeanne renaît de ses cendres dans cette nouvelle

création de la Bruital Compagnie qui nous entraîne au cœur d’un Moyen

Âge violent et caricatural, entre la parodie et le film épique.

Le mime bruité et le lipsync* s’entremêlent pour donner corps à de

multiples personnages tous plus fêlés les uns que les autres, évoluant

autour d’une Jeanne qui se révèle être, probablement, la moins folle de

tous…

La Bruital Cie est de retour à Villages en Scène avec son humour et son

savoir-faire, et nous nous réjouissons de les retrouver sur scène ! Car

celles et ceux qui auront eu la chance de découvrir Wanted il y a deux ans

pourront vous le confirmer la performance de synchronisation du mime,

des paroles et des bruitages de ces deux artistes est tout bonnement

hallucinante.

Écriture et mise en scène Anne Bouchard, Lorraine Brochet, Barnabé Gautier et Rémy Vachet Jeu

Barnabé Gautier et Lorraine Brochet Direction d’acteur Anne Bouchard, Rémy Vachet Création

sonore Thibault Le Marec Regard extérieur Emmanuel Gil Costumes Alice Boulouin Construction

décor Rémi Athonady Effets flamme Rémy Vachet sous la supervision de Nicolas Granet Chargée

de production, administration et diffusion Elise Wiart Technique Avec en alternance Thibault

Le Marec, Guillaume Souque ou Stanley Simonson Remerciements Jérôme Colloud, François

Guillemette, Arthur Chavaudret, Gaëlle Amour

*synchronisation du mouvement des lèvres d’une personne avec des paroles prononcées

par une autre. Du playback quoi.

Tout public, à partir de 10 ans

Gratuit, sans réservation

Durée 1h

Ouverture billetterie ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne (E-billets) et au guichet à partir du 20 août 2026

Ouverture billetterie HORS ABONNEMENTS (pour les spectacles de septembre à avril)

>> en ligne et au guichet à partir du 22 septembre 2026

Ouverture billetterie FUGUE >> en ligne et au guichet à partir du 1er avril 2027 .

Rue des moines En extérieur Rochefort-sur-Loire 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

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English :

Sound effects and lip-syncing

L’événement VILLAGES EN SCENE DARK Cie Bruital Rochefort-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages