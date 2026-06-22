LES MUSICALES DU DOMAINE FL Route de Beaulieu Rochefort-sur-Loire

Rochefort-sur-Loire

LES MUSICALES DU DOMAINE FL

Route de Beaulieu Domaine FL Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:30:00

fin : 2026-07-29 22:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-26

Les Musicales du Domaine FL reviennent pour une série de concerts les 17 juin, 1er, 15 et 29 juillet, ainsi que le 26 août. Vins, cocktails et foodtruck sur place pour des soirées festives et conviviales ! Entrée libre

Cet été, la magie des Musicales du Domaine FL s’invite à nouveau pour une série de concerts dans une ambiance festive et conviviale !

Le 17 juin, le domaine FL accueille AUDREY-K pour un concert teinté de notes pop et de bonne humeur pour démarrer cette édition en beauté !

Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de musique et de vin !

Restaurez-vous auprès de nos foodtrucks présents pour l’occasion, savourez un verre de Savennières et laissez-vous emporter par le talent de nos artistes locaux !

ENTREE LIBRE FOODTRUCK SUR PLACE BAR A VINS ET COCKTAILS

Horaires 19h30 22h00

Infos au 06 04 12 72 91 ou à l’adresse oenotourisme@domainefl.com

Domaine FL Route de Beaulieu, lieu dit Midion le Cochet, 49100 Rochefort-sur-Loire .

Route de Beaulieu Domaine FL Rochefort-sur-Loire 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

The Musicales du Domaine FL are back for a series of concerts on June 17, July 1, 15, and 29, as well as August 26. Wine, cocktails, and food trucks will be on site for festive and friendly evenings! Free admission

L’événement LES MUSICALES DU DOMAINE FL Rochefort-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages