Les Estivités du Château Haut Nouchet Château Haut Nouchet Martillac

Martillac

Les Estivités du Château Haut Nouchet

Château Haut Nouchet 3 Chemin La Tour Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25 23:30:00

Date(s) :

2026-06-25

LES ESTIVITÉS DU CHÂTEAU HAUT-NOUCHET SONT DE RETOUR !

Après le succès de l’année dernière, nous sommes ravis de vous retrouver pour la première soirée des Estivités du Château Haut-Nouchet !

Jeudi 25 juin à partir de 18h30

Au programme de cette belle soirée d’été au cœur des vignes

Repas complet à 25 € (Entrée, Cochon de lait rôti et ses accompagnements, Dessert)

Concert acoustique avec Might Get Loud | Rock 70’s & Face B

Basé à Bordeaux, le groupe revisite les pépites oubliées des années 70. Pour l’occasion, ils vous proposent un set acoustique inédit une ambiance intimiste, chaleureuse et toujours rock !

Bar à vins du Château Haut-Nouchet

Jeux pour les enfants

Une soirée conviviale à partager entre amis ou en famille dans un cadre exceptionnel.

Les places étant limitées, la réservation est fortement conseillée.

Nous avons hâte de vous retrouver pour lancer cette nouvelle édition! .

Château Haut Nouchet 3 Chemin La Tour Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 40 44 42 oenotourisme@hautnouchet.com

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English : Les Estivités du Château Haut Nouchet

L’événement Les Estivités du Château Haut Nouchet Martillac a été mis à jour le 2026-06-16 par Sud Bordeaux Tourisme