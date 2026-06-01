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Les Estivités du Château Haut Nouchet Château Haut Nouchet Martillac

Les Estivités du Château Haut Nouchet Château Haut Nouchet Martillac

Les Estivités du Château Haut Nouchet Château Haut Nouchet Martillac jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Château Haut Nouchet

Adresse : 3 Chemin La Tour

Ville : 33650 Martillac

Département : Gironde

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Martillac

Les Estivités du Château Haut Nouchet

Château Haut Nouchet 3 Chemin La Tour Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25 23:30:00

Date(s) :
2026-06-25

LES ESTIVITÉS DU CHÂTEAU HAUT-NOUCHET SONT DE RETOUR !
Après le succès de l’année dernière, nous sommes ravis de vous retrouver pour la première soirée des Estivités du Château Haut-Nouchet !
Jeudi 25 juin à partir de 18h30

Au programme de cette belle soirée d’été au cœur des vignes
Repas complet à 25 € (Entrée, Cochon de lait rôti et ses accompagnements, Dessert)
Concert acoustique avec Might Get Loud | Rock 70’s & Face B
Basé à Bordeaux, le groupe revisite les pépites oubliées des années 70. Pour l’occasion, ils vous proposent un set acoustique inédit une ambiance intimiste, chaleureuse et toujours rock !
Bar à vins du Château Haut-Nouchet
Jeux pour les enfants
Une soirée conviviale à partager entre amis ou en famille dans un cadre exceptionnel.
Les places étant limitées, la réservation est fortement conseillée.
Nous avons hâte de vous retrouver pour lancer cette nouvelle édition!   .

Château Haut Nouchet 3 Chemin La Tour Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 40 44 42  oenotourisme@hautnouchet.com

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English : Les Estivités du Château Haut Nouchet

L’événement Les Estivités du Château Haut Nouchet Martillac a été mis à jour le 2026-06-16 par Sud Bordeaux Tourisme

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