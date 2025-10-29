Les Étoiles du Cirque de Pékin Troyes

Les Étoiles du Cirque de Pékin

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 35.2 – 35.2 – 44.2 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 20:00:00

fin : 2027-01-22

Date(s) :

2027-01-22

Mêlant tradition et modernité, ce nouveau show réinvente l’art du cirque avec une mise en scène cinématographique, des costumes futuristes et une bande originale époustouflante.



Avec déjà plus de 15 millions de spectateurs conquis à travers le monde, le Cirque Phénix confirme sa place de référence du cirque néo-classique.



En France, ce succès repose sur la confiance du public fidèle et des nouveaux partenaires qui font de chaque fin d’année un moment d’émerveillement collectif.



ODYSSÉE, c’est une invitation à rêver, vibrer et redécouvrir la magie du cirque sous un nouveau jour. .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

