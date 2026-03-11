Les Étonnants Patrimoines Chasse au trésor Agathe et mamie à la conquête de Dives-sur-Mer Parc André Lenormand Dives-sur-Mer
jeudi 22 octobre 2026 · Parc André Lenormand · Dives-sur-Mer
Informations pratiques
Dives-sur-Mer
Les Étonnants Patrimoines Chasse au trésor Agathe et mamie à la conquête de Dives-sur-Mer
Parc André Lenormand Départ de l’office de tourisme (Dives-sur-Mer) Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 10:30:00
fin : 2026-10-22 11:30:00
Date(s) :
2026-10-22
Agathe, 5 ans, et sa mamie explorent la Normandie. Aujourd’hui, elles vont à Dives-sur-Mer. Mamie a préparé une petite chasse au trésor !
Agathe, 5 ans, et sa mamie explorent la Normandie. Aujourd’hui, elles vont à Dives-sur-Mer. Mamie a préparé une petite chasse au trésor ! Il s’agit de bien suivre le parcours et de s’arrêter aux bons endroits. À la fin, une surprise est à découvrir ! Tarif famille pour 2 adultes et 2 enfants. De 3 à 6 ans (adulte accompagnateur). Inscription obligatoire sur https://www.helloasso.com/associations/casse-tete-normand .
Parc André Lenormand Départ de l’office de tourisme (Dives-sur-Mer) Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 16 71 40 26 info@cassetetenormand.fr
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English : Les Étonnants Patrimoines Chasse au trésor Agathe et mamie à la conquête de Dives-sur-Mer
Agathe, 5, and her grandma are exploring Normandy. Today, they’re off to Dives-sur-Mer. Grandma has prepared a little treasure hunt!
L’événement Les Étonnants Patrimoines Chasse au trésor Agathe et mamie à la conquête de Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Normandie Pays d’Auge
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