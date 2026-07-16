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AGENDA · Dives-sur-Mer

Fête des associations Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer

dimanche 6 septembre 2026 · Espace Nelson Mandela · Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Espace Nelson Mandela
Adresse
Avenue de la liberté 8 mai 1945
Ville
14160 Dives-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Dives-sur-Mer

Fête des associations

Espace Nelson Mandela Avenue de la liberté 8 mai 1945 Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Les associations divaises vous proposent des démonstrations et initiations à leurs différentes activités. Vous souhaitez rejoindre une association à la rentrée pour vous maintenir en forme ? Vous initiez à la peinture ? Ou encore, jouer à la pétanque, au bridge ou aux fléchettes ? Alors foncez !
Les associations divaises vous proposent des démonstrations et initiations à leurs différentes activités. Vous souhaitez rejoindre une association à la rentrée pour vous maintenir en forme ? Vous initiez à la peinture ? Ou encore, jouer à la pétanque ? Alors foncez !   .

Espace Nelson Mandela Avenue de la liberté 8 mai 1945 Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 28 12 50 

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English : Fête des associations

Diva’s associations offer demonstrations and introductions to their various activities. Would you like to join an association this autumn to keep fit? Take up painting? Or play pétanque, bridge or darts? Go for it!

L’événement Fête des associations Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Normandie Pays d’Auge

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