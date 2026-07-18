Marché créatif Rue Paul Canta Dives-sur-Mer
vendredi 21 août 2026 · Rue Paul Canta · Dives-sur-Mer
Informations pratiques
Dives-sur-Mer
Marché créatif
Rue Paul Canta Halles Médiévales Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21 18:00:00
Date(s) :
2026-08-21 2026-09-11
L’atelier créatif expose ses réalisations sous les formats les plus divers (couture, tricot, perles, papier). L’occasion de repartir avec des pièces uniques et surtout hautes en couleur !
L’atelier créatif expose ses réalisations sous les formats les plus divers (couture, tricot, perles, papier). L’occasion de repartir avec des pièces uniques et surtout hautes en couleur ! .
Rue Paul Canta Halles Médiévales Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 13 50
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English : Marché créatif
The creative workshop exhibits its creations in a wide variety of formats (sewing, knitting, beading, paper). It’s an opportunity to take home unique, colorful pieces!
L’événement Marché créatif Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Normandie Pays d’Auge
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