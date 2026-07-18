Marché créatif Rue Paul Canta Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Dives-sur-Mer

Marché créatif

Rue Paul Canta Halles Médiévales Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-21 18:00:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-09-11

L’atelier créatif expose ses réalisations sous les formats les plus divers (couture, tricot, perles, papier). L’occasion de repartir avec des pièces uniques et surtout hautes en couleur !

L’atelier créatif expose ses réalisations sous les formats les plus divers (couture, tricot, perles, papier). L’occasion de repartir avec des pièces uniques et surtout hautes en couleur ! .

Rue Paul Canta Halles Médiévales Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 13 50

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English : Marché créatif

The creative workshop exhibits its creations in a wide variety of formats (sewing, knitting, beading, paper). It’s an opportunity to take home unique, colorful pieces!

L’événement Marché créatif Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Normandie Pays d’Auge