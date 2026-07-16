Blind test Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Dives-sur-Mer

Blind test

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:30:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-08-26

La résidence Domitys Les Safrans vous propose de tester vos connaissances musicales avec un blind test autour de la variété française.

La résidence Domitys Les Safrans vous propose de tester vos connaissances musicales avec un blind test autour de la variété française.

Sur inscription. .

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00

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English : Blind test

The Domitys Les Safrans residential home invites you to test your musical knowledge with a blind test focusing on French pop music.

L’événement Blind test Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Normandie Pays d’Auge