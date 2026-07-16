Blind test Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer
mercredi 26 août 2026 · Domitys Les Safrans · Dives-sur-Mer
Informations pratiques
Dives-sur-Mer
Blind test
Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:30:00
fin : 2026-08-26 16:00:00
Date(s) :
2026-08-26
La résidence Domitys Les Safrans vous propose de tester vos connaissances musicales avec un blind test autour de la variété française.
La résidence Domitys Les Safrans vous propose de tester vos connaissances musicales avec un blind test autour de la variété française.
Sur inscription. .
Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00
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English : Blind test
The Domitys Les Safrans residential home invites you to test your musical knowledge with a blind test focusing on French pop music.
L’événement Blind test Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Normandie Pays d’Auge
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