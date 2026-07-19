Informations pratiques

Dives-sur-Mer

Guinguette

Port Guillaume Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le comité des fêtes de Dives-sur-Mer vous propose cette animation au charme rétro en musique.

Le comité des fêtes de Dives-sur-Mer vous propose cette animation au charme rétro en musique.

Restauration sur place. .

Port Guillaume Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 76 60 68 76

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English : Guinguette

The Dives-sur-Mer Festival Committee is delighted to present this event, featuring music with a retro charm.

L’événement Guinguette Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Normandie Pays d’Auge