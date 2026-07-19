Guinguette Dives-sur-Mer
samedi 15 août 2026 · Dives-sur-Mer
Informations pratiques
Dives-sur-Mer
Guinguette
Port Guillaume Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le comité des fêtes de Dives-sur-Mer vous propose cette animation au charme rétro en musique.
Le comité des fêtes de Dives-sur-Mer vous propose cette animation au charme rétro en musique.
Restauration sur place. .
Port Guillaume Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 76 60 68 76
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English : Guinguette
The Dives-sur-Mer Festival Committee is delighted to present this event, featuring music with a retro charm.
L’événement Guinguette Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Normandie Pays d’Auge
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