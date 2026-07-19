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AGENDA · Dives-sur-Mer

Guinguette Dives-sur-Mer

samedi 15 août 2026 · Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Port Guillaume
Ville
14160 Dives-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Dives-sur-Mer

Guinguette

Port Guillaume Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Le comité des fêtes de Dives-sur-Mer vous propose cette animation au charme rétro en musique.
Le comité des fêtes de Dives-sur-Mer vous propose cette animation au charme rétro en musique.
Restauration sur place.   .

Port Guillaume Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 76 60 68 76 

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English : Guinguette

The Dives-sur-Mer Festival Committee is delighted to present this event, featuring music with a retro charm.

L’événement Guinguette Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Normandie Pays d’Auge

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