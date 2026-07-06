Les Étonnants Patrimoines Le château dans tous les sens, visite sensorielle en famille Saint-Germain-de-Livet
jeudi 22 octobre 2026 · Saint-Germain-de-Livet
Informations pratiques
Saint-Germain-de-Livet
Les Étonnants Patrimoines Le château dans tous les sens, visite sensorielle en famille
D268B Saint-Germain-de-Livet Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 11:00:00
fin : 2026-10-22 12:15:00
Date(s) :
2026-10-22
Venez suivre en famille une visite qui fera appel à vos sens et à votre goût pour le jeu. Découvrez l’histoire du château de manière ludique et sensorielle !
Venez suivre en famille une visite qui fera appel à vos sens et à votre goût pour le jeu. Découvrez l’histoire du château de manière ludique et sensorielle ! .
D268B Saint-Germain-de-Livet 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 07 70 polemuseal@agglo-lisieux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Étonnants Patrimoines Le château dans tous les sens, visite sensorielle en famille
Bring the whole family along for a tour that will engage your senses and your love of play. Discover the castle’s history in a fun and sensory way!
L’événement Les Étonnants Patrimoines Le château dans tous les sens, visite sensorielle en famille Saint-Germain-de-Livet a été mis à jour le 2026-07-06 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
À voir aussi à Saint-Germain-de-Livet (Calvados)
- Visite guidée du château à partir de photographies anciennes, Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet, Saint-Germain-de-Livet 19 septembre 2026
- Visite guidée sensorielle du château, Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet, Saint-Germain-de-Livet 19 septembre 2026
- Animation jeune public : visite guidée « le château dans tous les sens », Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet, Saint-Germain-de-Livet 19 septembre 2026