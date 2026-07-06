Informations pratiques

Saint-Germain-de-Livet

Les Étonnants Patrimoines Le château dans tous les sens, visite sensorielle en famille

D268B Saint-Germain-de-Livet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 11:00:00

fin : 2026-10-22 12:15:00

Date(s) :

2026-10-22

Venez suivre en famille une visite qui fera appel à vos sens et à votre goût pour le jeu. Découvrez l’histoire du château de manière ludique et sensorielle !

Venez suivre en famille une visite qui fera appel à vos sens et à votre goût pour le jeu. Découvrez l’histoire du château de manière ludique et sensorielle ! .

D268B Saint-Germain-de-Livet 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 07 70 polemuseal@agglo-lisieux.fr

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English : Les Étonnants Patrimoines Le château dans tous les sens, visite sensorielle en famille

Bring the whole family along for a tour that will engage your senses and your love of play. Discover the castle’s history in a fun and sensory way!

L’événement Les Étonnants Patrimoines Le château dans tous les sens, visite sensorielle en famille Saint-Germain-de-Livet a été mis à jour le 2026-07-06 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie