Les Étonnants Patrimoines Les enfants de Bayeux pendant la guerre Bayeux
mercredi 28 octobre 2026 · Bayeux
Informations pratiques
Bayeux
Les Étonnants Patrimoines Les enfants de Bayeux pendant la guerre
BAYEUX Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:30:00
fin : 2026-10-28 12:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Découvrez l’histoire d’une ville miraculée pendant la Seconde Guerre mondiale, de son Occupation à sa Libération, à travers le regard des enfants de Bayeux. Jeux, bandes sonores et images d’archives permettent de comprendre en famille les évènements qui touchèrent la première ville libérée de France
Découvrez l’histoire d’une ville miraculée pendant la Seconde Guerre mondiale, de son Occupation à sa Libération, à travers le regard des enfants de Bayeux. Ils vous raconteront leur quotidien pendant la guerre, leur sentiment vis-à-vis de l’Occupant et comment ils ont parfois participé à l’accueil des réfugiés ou au soin des blessés dans cette ville hôpital . Témoins privilégiés et espiègles des évènements, les enfants de Bayeux nous ont laissé leurs témoignages et anecdotes. Petits et grands deviennent alors acteurs de cette histoire grâce à un jeu de rôle grandeur nature qui les mènera vers les endroits les plus emblématiques de cette période. Jeux, bandes sonores et images d’archives permettent de comprendre en famille les évènements qui touchèrent la première ville libérée de France continentale, au lendemain du Débarquement, et à hauteur d’enfant. .
BAYEUX Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 74 01 56 07 claire.merlier.normandyguide@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Étonnants Patrimoines Les enfants de Bayeux pendant la guerre
Discover the story of a town miraculously transformed during the Second World War, from Occupation to Liberation, through the eyes of the children of Bayeux. Games, soundtracks and archive footage help families understand the events that affected France’s first liberated town
L’événement Les Étonnants Patrimoines Les enfants de Bayeux pendant la guerre Bayeux a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayeux Intercom
À voir aussi à Bayeux (Calvados)
- Soirée Années 2000 DJ Bulle Bayeux 11 septembre 2026
- Secrets de nature bota sophro bords de l’Aure Bayeux 12 septembre 2026
- Puces Saint Patrice Marché aux puces de Bayeux Bayeux 13 septembre 2026
- Levez les yeux ! Rêver au musée et rêver son musée…, MAHB – Musée d’art et d’histoire baron Gérard, Bayeux 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine dans les musées de Bayeux Bayeux 19 septembre 2026