Les Étonnants Patrimoines Visite des petits romains Route de Feuguerolles Vieux

Les Étonnants Patrimoines Visite des petits romains
Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados
Début : 2026-02-23 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
2026-02-23 2026-04-15 2026-04-20 2026-04-22 2026-04-24 2026-10-23
Une visite commentée à la découverte de cette incroyable ville antique qu’était Rome ! Les enfants participent ensuite à un atelier créatif et réalisent leur souvenir de leur visite.
En lien avec l’exposition Rome du mythe au virtuel .
dès 6 ans (adulte accompagnateur obligatoire), 3€ en supplément de l’entrée du musée, réservation obligatoire .
Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr
English : Les Étonnants Patrimoines Visite des petits romains
A guided tour of the incredible ancient city of Rome! Children then take part in a creative workshop to create their own souvenir of their visit.
