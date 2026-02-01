Les Étonnants Patrimoines Visite des petits romains Route de Feuguerolles Vieux

Les Étonnants Patrimoines Visite des petits romains

Une visite commentée à la découverte de cette incroyable ville antique qu’était Rome ! Les enfants participent ensuite à un atelier créatif et réalisent leur souvenir de leur visite.

dès 6 ans (adulte accompagnateur obligatoire), 3€ en supplément de l’entrée du musée, réservation obligatoire .

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

English : Les Étonnants Patrimoines Visite des petits romains

A guided tour of the incredible ancient city of Rome! Children then take part in a creative workshop to create their own souvenir of their visit.

