Les Étonnants Patrimoines Visite des tout-petits romains Route de Feuguerolles Vieux
jeudi 22 octobre 2026 · Route de Feuguerolles · Vieux
Informations pratiques
Vieux
Les Étonnants Patrimoines Visite des tout-petits romains
Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 15:00:00
fin : 2026-10-22 16:30:00
Date(s) :
2026-10-22
Une visite contée sur les pas de la louve qui a recueilli Romulus et Remus les jumeaux qui fondèrent Rome, suivi d’un atelier créatif
dès ans ( adulte accompagnateur obligatoire), € en supplément de l’entrée du musée, réservation obligatoire
Animation en lien avec l’exposition Rome du mythe au virtuel . Une découverte du mythe de Romulus et Remus grâce à une lecture au kamishibaï, suivi d’une découverte de l’exposition et d’un atelier créatif pour fabriquer un souvenir de visite. dès 3 ans ( adulte accompagnateur obligatoire), 3€ en supplément de l’entrée du musée, réservation obligatoire .
Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr
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English : Les Étonnants Patrimoines Visite des tout-petits romains
A guided tour in the footsteps of the she-wolf who took in Romulus and Remus, the twins who founded Rome, followed by a creative workshop
from 3 years (accompanying adult compulsory), 3? in addition to museum admission, booking essential
L’événement Les Étonnants Patrimoines Visite des tout-petits romains Vieux a été mis à jour le 2026-05-28 par Orne Odon Tourisme
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