Les Êtres Dansés – Danse libre et intuitive – Groupe continu Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-04 10:15 – 12:00

Gratuit : non Tarif payant Tarif découverte – cours d’essai: 10€Tarif de l’atelier : 20€Tarif à l’année: 395€ (inscription possible chaque début de mois)Tarif au trimestre: 165€Tarif carte blanche: 245€ Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Les ateliers Êtres Dansés les mercredis – frequence hebdomadaire. Cest une proposition de danse libre et intuitive en groupe continu. Danser et être dansé® alliant la danse des 5 rythmes, la danse médecine,l’estatic dance. Ouvert aux adultes de 18 à 88 ans, sans pré-requis, pas besoin de savoir danser, juste l’envie de vous mettre en mouvement.Un voyage musical en mouvement pour danser la vie plutôt que de la penser à travers les 5 élements. un voyage dansé avec ou sans guidance pour revenir au corps, aux sensations, à l’écoute de son corps, de ses enevies, pour se libérer, se faire du bien et danser l’évidence. Nous dansons pieds nus, sans miroirs dans un cadre bienveillant et sécure.Possibilité de s’inscrire aux portes ouvertes 1 fois par mois en début de mois.

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

