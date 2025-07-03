Les Eurockéennes de Belfort Sermamagny

Les Eurockéennes de Belfort Sermamagny jeudi 2 juillet 2026.

Les Eurockéennes de Belfort

Site du Malsaucy Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-02

Le site du Malsaucy devient le plus beau des écrins pour le festival des Eurockéennes de Belfort. Une terre promise pour des milliers de festivaliers toujours avides de sonorités nouvelles. .

Site du Malsaucy Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté festival@eurockeennes.fr

English : Les Eurockéennes de Belfort

German : Les Eurockéennes de Belfort

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Eurockéennes de Belfort Sermamagny a été mis à jour le 2025-07-10 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)