Triathlon du Lion

Presqu’île du Malsaucy Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Nous vous invitons à vivre un week-end sportif exceptionnel, dans un cadre naturel unique, pour une compétition qui promet d’être à la hauteur des attentes des triathlètes de tous niveaux ! 3 épreuves format S, M ou L, une course pour les enfants de 6 à 15 ans et un duo mixte sur les courses S et M uniquement. .

Presqu’île du Malsaucy Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté contact@triathlondulion.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Triathlon du Lion

L’événement Triathlon du Lion Sermamagny a été mis à jour le 2026-03-02 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)