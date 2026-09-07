Les expositions du musée de Carnoules, Musée-Ressource de la Tartugo, Carnoules

Informations pratiques

Les expositions du musée de Carnoules 19 et 20 septembre Musée-Ressource de la Tartugo Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors des JEP 2026, le musée de Carnoules vous ouvre les portes de ses expositions : des poteries de Vallauris du 18 et 19ème siècle, une salle consacrée à la SNCF avec des archives, des fresques de 1850 (voir photo de l’événement), beaucoup d’objets et de papiers en lien avec le passé agricole du lieu (ancienne cave vinicole), et l’art d’habiter et ses objets du quotidien au travers les siècles (la maison a été construite en 1850) sans oublier l’exposition universelle de Paris 1900 qui a marqué durablement le lieu avec notamment des reproductions dans le jardin de pavillons (Danemark, Algérie, etc).

Musée-Ressource de la Tartugo 604 avenue Colonel Fabien, 83660 Carnoules Carnoules 83660 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0608048414 https://www.latartugo.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100063759882596 Les maisons anciennes ne sont pas figées dans un siècle mais portent les marques des époques qui s’y succèdent. Des fresques de 1850, des carrelages de 1890, des papiers peints 1920, une cheminée 1950 ou un cabanon des années 1970 revisité en picassiette au XXIe siècle : voilà un rapide échantillon de ce qu’offre La Tartugo (construite en 1850 et dans la même famille de 1890 à 2022) fut jadis successivement épicerie, bouchonnerie, station-service et cave du vignoble des Coteaux des Petits Brons. transports à proximité (bus et proche de la gare SNCF), parking en face du Musée.

Lors des JEP 2026, le musée de Carnoules vous ouvre les portes de ses expositions

©Musée-Ressource de la Tartugo