Visite libre du Musée de la Tartugo à Carnoules, Musée-Ressource de la Tartugo, Carnoules

Informations pratiques

Visite libre du Musée de la Tartugo à Carnoules 19 et 20 septembre Musée-Ressource de la Tartugo Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pendant la durée des JEP 2026, le Musée-Ressource de la Tartugo à Carnoules (604 Avenue Colonel Fabien) aura le plaisir de vous accueillir pour une visite libre du lieu et de ses extérieurs.

Concernant la thématique 2026, Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer, justement, nous avons sauvé collectivement ce lieu (menacé de disparition) pour garder la dynamique de musée et d’événements, à noter plusieurs éléments architecturaux, à commencer par les reproductions de Pavillons de l’exposition universelle de Paris en 1900 avec dans le jardin :

le Pavillon de la Bosnie-Herzégovine ;

le Pavillon du Danemark ;

le Pavillon de l’Algérie.

Sans oublier toutes les autres particularités du lieu (fresque de 1850, tapisserie et carreaux ciments de 1890, passés agricoles et vinicoles, ancienne bouchonnerie et station service, etc).

Le lieu proposera une buvette et restauration toute la journée.

Le site internet du musée => musée de la Tartugo

Musée-Ressource de la Tartugo 604 avenue Colonel Fabien, 83660 Carnoules Carnoules 83660 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0608048414 https://www.latartugo.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100063759882596 [{« link »: « https://www.latartugo.com/ »}] Les maisons anciennes ne sont pas figées dans un siècle mais portent les marques des époques qui s’y succèdent. Des fresques de 1850, des carrelages de 1890, des papiers peints 1920, une cheminée 1950 ou un cabanon des années 1970 revisité en picassiette au XXIe siècle : voilà un rapide échantillon de ce qu’offre La Tartugo (construite en 1850 et dans la même famille de 1890 à 2022) fut jadis successivement épicerie, bouchonnerie, station-service et cave du vignoble des Coteaux des Petits Brons. transports à proximité (bus et proche de la gare SNCF), parking en face du Musée.

Pendant la durée des JEP 2026, le Musée-Ressource de la Tartugo à Carnoules (604 Avenue Colonel Fabien) aura le plaisir de vous accueillir pour une visite libre du lieu et de ses extérieurs.

Stéphane Collange