Les Fables 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Les Fables

Mercredi 12 mai 2027 à partir de 14h30.

Samedi 15 mai 2027 à partir de 14h30.

Mercredi 19 mai 2027 à partir de 14h30.

Samedi 22 mai 2027 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-12 14:30:00

fin : 2027-05-15

Date(s) :

2027-05-12 2027-05-15 2027-05-19 2027-05-22

Spectacle pour enfants à partir de 5 ans d’après Jean de la Fontaine.Enfants

Dix fables pour réentendre l’éblouissement d’une langue, ce beau français ludique et trépidant, qui par sa sonorité seule fait surgir les caractères des personnages, qui par sa fluidité et sa rigueur est un véritable trésor à mettre en bouche, qui par son extraordinaire modernité, continue d’interroger la société des hommes. Chaque fable est un petit bijou ciselé par un orfèvre de génie et gravée à tout jamais dans nos mémoires d’adultes.







Que surgissent, chantent et dansent autour de nous, Mouche, Cigale, Fourmi, Lièvre, Tortue, Chêne, Roseau, Héron, Corbeau, Canard, Renard, Grenouille, Chien, Loup et autres compères !







Mise en scène de Laurence Janner

Avec Marianne Fontaine, Jocelyne Monier et Phabrice Petitdemange .

16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A children’s show for ages 5 and up, based on the works of Jean de la Fontaine.

L’événement Les Fables Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille