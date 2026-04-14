les faïenciers au musée, Musée de la Faïence, Moustiers-Sainte-Marie

les faïenciers au musée Samedi 23 mai, 19h00 Musée de la Faïence Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Les faïenciers moustiérains seront à leurs pinceaux et à leurs moules dans le musée afin de partager avec vous leur savoir-faire d’exception.

Musée de la Faïence Rue du Seigneur de la Clue, 04360 Moustiers-Sainte-Marie, France Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492746164 https://www.moustiers.fr/fr/musee-faience Le Musée présente une riche collection de pièces couvrant toute la période de production. La première partie du XVIIIe siècle, la période la plus brillante, est largement illustrée par les grands plats de chasses et les décors à la Bérain de la fabrique des Clérissy, les mythologies et les grotesques de celle d’Olérys et Laugier. Les décors en grand et petit feu de la fin du siècle tiennent une place importante, tout comme ceux du XIXe et du XXe siècles, encore mal connus du grand public. Poteries historiques et pièces en terre, telles que des tuiles vernissées, des canalisations… La visite commence par un film vidéo sur les techniques de fabrication.

Les faïenciers moustiérains seront à leurs pinceaux et à leurs moules dans le musée afin de partager avec vous leur savoir-faire d’exception.

©OtdeMoustiers