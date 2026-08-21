Les failles du temps, Bibliothèque municipale Georges Royer, Saint-André-les-Vergers

Informations pratiques

Les failles du temps 2 et 3 octobre Bibliothèque municipale Georges Royer Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

En ce début de mois, une tempête violente à eu lieu. Trois éclairs violets ont zébré le ciel. Ce qui a provoqué trois déchirures dans le temps et dans l’espace. Dans plusieurs médiathèques du réseau, quelque chose a mal tourné. Lors de cette mystérieuse tempête électrique, les livres se sont mis à vibrer… puis à s’ouvrir seuls. Depuis, trois failles temporelles se sont formées entre les rayonnages libérant des fragments d’histoires qui n’auraient jamais dû se croiser. Des chevaliers errent près des bandes dessinées. Des créatures antiques rôdent entre les documentaires. Et des héros du futur cherchent désespérément à réparer le passé. Le temps lui-même est devenu instable.

Vous êtes recruté comme gardien.ne des histoires.

Mais attention… Chaque faille possède ses propres règles, ses propres dangers… et ses propres secrets.

Bibliothèque municipale Georges Royer 1 square lucien leclaire 10120 Saint Andre les Vergers Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est

Biblis en folie 2026

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