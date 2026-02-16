Les Fairways de la Manche La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin
Les Fairways de la Manche La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin jeudi 16 avril 2026.
Les Fairways de la Manche
La Glacerie Golf de Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-16
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-16
Les Fairways de la Manche reviennent pour leur 5e édition !
Trois jours de golf, de convivialité et de gastronomie locale vous attendent sur des parcours d’exception, du Cotentin à la Baie du Mont Saint-Michel.
L’occasion idéale de découvrir les plus beaux parcours de golf de la Manche. .
La Glacerie Golf de Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50470 Manche Normandie +33 6 09 57 18 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Fairways de la Manche
L’événement Les Fairways de la Manche Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Cotentin