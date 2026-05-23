Les fantômes du passé esplanade de la Légion d’Honneur Fouras dimanche 5 juillet 2026.

Fouras

Les fantômes du passé

esplanade de la Légion d’Honneur Fort Vauban Fouras Charente-Maritime

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 20:30:00

fin : 2026-08-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Les Fantômes du Passé proposent des soirées immersives au Moyen Âge chaque dimanche soir, animées par Jean II de Brosse et Aliénor d’Aquitaine.

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esplanade de la Légion d’Honneur Fort Vauban Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 15 23 musee@fouras-les-bains.fr

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English : Ghosts of the Past

The Ghosts of the Past offer immersive evenings in the Middle Ages every Sunday evening, hosted by Jean II de Brosse and Aliénor d’Aquitaine.

L’événement Les fantômes du passé Fouras a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan