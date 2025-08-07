Les Faux British Théâtre 100 Noms Nantes

Les Faux British Théâtre 100 Noms Nantes vendredi 16 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-16 19:00 – 20:30

Gratuit : non De 16 € à 35 € Consultez sur le site du théâtre les tarifs spéciaux pour les soirées des 24 et 31 décembre Tout public

Une vraie comédie catastropheRécompensés du Molière de la Comédie en 2016 et après des tournées à guichets fermés, Les Faux British s’installent à Nantes pour poursuivre leur enquête meurtrière dans le même tourbillon de gags et avec toujours autant de folie.Durée : 1h30À partir de 10 ansRéservations :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 14h à 18h)- 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ 02 28 200 100 https://theatre100noms.com/