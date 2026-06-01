Les Fêlés de l’Art fêtent leurs 10 ans Masseret samedi 27 juin 2026.

Masseret

Les Fêlés de l’Art fêtent leurs 10 ans

Place de la Tour Masseret Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Les Fêlés de l’Art fêtent leurs 10 ans à Masseret de 16h00 à 1h00.

Animations, buvette, restauration, entrée libre.

16h30 Spectacle de clown El Chuflini pour le teaser, cliquez ici !

18h00 Les Bienlunés avec leur spectacle Juste un petit bout, autre spectacle de clown pour toute la famille.

19h30 Concert spectacle acoustique solo de Lola Zolas sur Georges Brassens.

21h00 Concert de Gare de l’est

Dans l’après-midi et le soir, Vlad concert à (son) domicile 4 passages entre chaque spectacle.

22h30 La boom de Vlad, pour danser jusqu’à 1h00. .

Place de la Tour Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 53 56 lesfelesdelart@gmail.com

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English :

L’événement Les Fêlés de l’Art fêtent leurs 10 ans Masseret a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze