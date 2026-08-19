Les femmes de Barbe Bleue Dozulé
mercredi 25 novembre 2026 · Dozulé
Informations pratiques
Dozulé
Les femmes de Barbe Bleue
Salle des fêtes Dozulé Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
À l’occasion du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, le Théâtre Sans Lien présente Les femmes de Barbe Bleue, une pièce qui interroge les mécanismes des violences faites aux femmes et les silences qui les entourent.
À l’occasion du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, le Théâtre Sans Lien présente Les femmes de Barbe Bleue, une pièce qui interroge les mécanismes des violences faites aux femmes et les silences qui les entourent. .
Salle des fêtes Dozulé 14430 Calvados Normandie +33 2 31 79 21 34
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English : Les femmes de Barbe Bleue
To mark 25 November, the International Day for the Elimination of Violence against Women, the Théâtre Sans Lien presents *Les femmes de Barbe Bleue*, a play that explores the mechanisms of violence against women and the silence that surrounds it.
L’événement Les femmes de Barbe Bleue Dozulé a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Normandie Pays d’Auge
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