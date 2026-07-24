Sophrologie sur le thème de la mer Humani’thé Dozulé
dimanche 30 août 2026 · Humani'thé · Dozulé
Informations pratiques
Dozulé
Sophrologie sur le thème de la mer
Humani’thé 50 grande rue Dozulé Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 12:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Offrez-vous une parenthèse de détente avec une séance de sophrologie sur le thème de la mer. En extérieur si la météo le permet, ce moment de relaxation vous accompagnera en douceur dans la transition entre les vacances et la rentrée, pour retrouver calme, énergie et sérénité.
Offrez-vous une parenthèse de détente avec une séance de sophrologie sur le thème de la mer. En extérieur si la météo le permet, ce moment de relaxation vous accompagnera en douceur dans la transition entre les vacances et la rentrée, pour retrouver calme, énergie et sérénité. .
Humani’thé 50 grande rue Dozulé 14430 Calvados Normandie humanithe.14430@gmail.com
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English : Sophrologie sur le thème de la mer
Treat yourself to a relaxing break with a sophrology session inspired by the sea. Held outdoors, weather permitting, this relaxing experience will gently help you ease back into the routine after the holidays, helping you to rediscover calm, energy and serenity.
L’événement Sophrologie sur le thème de la mer Dozulé a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge
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