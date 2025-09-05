Les femmes ont toujours raison les hommes n’ont jamais tort Gare du Midi Biarritz

Les femmes ont toujours raison les hommes n’ont jamais tort Gare du Midi Biarritz vendredi 20 novembre 2026.

Les femmes ont toujours raison les hommes n’ont jamais tort

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Qui n’a jamais eu envie de jeter son mari avec les encombrants ?

Qui n’a jamais eu envie de découper les robes de sa femme ?

Vivre à deux revient à traverser un champs de mines Les petites manies, la belle famille, les enfants, l’habitude… L’habitude… L’habitude.

Lucas et Julie vous montrent sans filtre et sans tabous comment éviter tous les pièges !

On ne sait pas dans quel état vous entrerez dans la salle, mais on sait qu’en sortant, vous serez prêts à célébrer les noces de diamant.

100% des couples ont tenté leur chance…

Et pour les célibataires… Prenez des notes.

Une comédie interactive délirante concoctée par les créateurs des pièces à succès Faites l’amour pas des gosses et Libéréee… Divorcéee .

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

English : Les femmes ont toujours raison les hommes n’ont jamais tort

German : Les femmes ont toujours raison les hommes n’ont jamais tort

Italiano :

Espanol : Les femmes ont toujours raison les hommes n’ont jamais tort

L’événement Les femmes ont toujours raison les hommes n’ont jamais tort Biarritz a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Biarritz