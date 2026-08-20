Les femmes ont toujours raison* L’Atmosphère Rethel

Informations pratiques

Rethel

Les femmes ont toujours raison*

L’Atmosphère Boulevard de la 4e armée Rethel Ardennes

Tarif : 28 – 28 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

(et les hommes le savent… mais n’osent pas le dire) Si vous êtes en couple… vous allez le rester.Si vous êtes célibataire… profitez-en, ça ne va pas durer !Qui n’a jamais eu envie de jeter son mari avec les encombrants ?Qui n’a jamais envisagé de découper les robes de sa femme ?Lucas et Julie décortiquent la vie à deux sans filtre et sans tabou les petites manies, la belle-famille, les enfants, l’habitude…Oui, surtout l’habitude !Vivre en couple, c’est comme traverser un champ de mines…Heureusement, ils vous montrent comment éviter les pièges (ou au moins rire quand ça explose).Une comédie interactive délirante, signée par les créateurs des succès Faites l’amour, pas des gosses , Libéréee… Divorcéee On ne sait pas dans quel état vous entrerez dans la salle…Mais en sortant, vous serez prêts pour les noces de diamantCélibataires prenez des notes.Couples venez vérifier si tout va (vraiment) bien.

.

L’Atmosphère Boulevard de la 4e armée Rethel 08300 Ardennes Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

(And men know this… but don’t dare say it.) If you’re in a relationship, you’re going to stay in one.If you’re single? Enjoy it—it won’t last! Who hasn’t wanted to toss their husband out with the trash? Who hasn’t thought about cutting up their wife’s dresses?Lucas and Julie dissect life as a couple without filters or taboos: little quirks, in-laws, kids, routine…Yes, especially routine! Living as a couple is like navigating a minefield… Fortunately, they show you how to avoid the traps (or at least laugh when things blow up).A wild, interactive comedy from the creators of the hits: %AB Make Love, Not Babies %BB, %AB Liberée? Divorced? You never know what state you’ll be in when you walk into the theater… But when you walk out, you’ll be ready for your diamond wedding anniversary. Singles: take notes. Couples: come see if everything is (really) okay.

L’événement Les femmes ont toujours raison* Rethel a été mis à jour le 2026-08-20 par Ardennes Tourisme