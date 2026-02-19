Les Festi’Charolaises Rue Jacques Brel Rethel

Les Festi’Charolaises

Rue Jacques Brel Foirail Rethel Ardennes

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-15

2026-11-14

Programme 2026 à venir Grand marché artisanal, commercial & producteurs locaux avec plus de 80 exposants Venez partager un moment de convivialité, soutenir nos artisans, producteurs & commerçants et découvrir les trésors du terroir Concours bovin interrégional de la race Charolaise Dégustations de viande charolaiseAnimations pour enfants & famillesRestauration & buvetteAnimation musicaleTombola à gain immédiat Tombola gratuite devinez le poids d’une vache pour repartir avec u panier garni En partenariat avec Ardennes Génétique Elevage et la Ville de Rethel

Rue Jacques Brel Foirail Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 36 64 41 contact@ardennesgenetique.com

Programme 2026 to come Large craft, commercial & local producers’ market with over 80 exhibitors Come and share a moment of conviviality, support our craftsmen, producers & shopkeepers and discover the treasures of the region Inter-regional Charolais cattle competition Charolais meat tastingsEntertainment for children & familiesCatering & refreshmentsMusical entertainment Instant win raffle Free raffle: guess the weight of a cow to go home with a gift basket In partnership with Ardennes Génétique Elevage and the town of Rethel

