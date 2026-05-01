Biennale Les Arts du Feu Rethel

Rethel

Biennale Les Arts du Feu

Rue Normandie Niemen Rethel Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

L’assocaition Terre d’Artistes a le plaisir de vous faire part de la tenue de la Biennale des Arts .L’objectif est de proposer un événement phare des Arts du Feu à un large public – réunir un marché artisanal de qualité,- se rencontrer et expérimenter autour de la terre,- célébrer notre passion lors d’un week-end festif,- contribuer avec une quarantaine de bénévoles à la dynamique culturelle et touristique du territoire. Plus qu’un marché, c’est une scène artistique à ciel ouvert, un lieu de découverte, de partage et d’émotion, où la céramique dialogue avec le public. Marché d’Artisans ferronnerie d’art, travail du verre, céramistes. Animations ateliers de sculpture, modelage, fours.Animations musicales danse Folk avec Group Tradzing et orgue de barbarie avec Le Balàjôjô. Buvette et restauration. Entrée gratuite

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Rue Normandie Niemen Rethel 08300 Ardennes Grand Est terre.d.artistes@free.fr

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English :

The Terre d’Artistes association is pleased to announce that it will be holding its Biennale des Arts. The aim is to offer a flagship Fire Arts event to a wide public: to bring together a high-quality craft market,- to meet and experiment with clay,- to celebrate our passion during a festive weekend,- to contribute, with some forty volunteers, to the cultural and tourist dynamic of the region. More than just a market, it’s an open-air art scene, a place for discovery, sharing and emotion, where ceramics engage in dialogue with the public. Artisan market: metalwork, glasswork, ceramics. Musical entertainment: Folk dance with Group Tradzing and barrel organ with Le Balàjôjô. Refreshments and catering. Free admission

L’événement Biennale Les Arts du Feu Rethel a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme